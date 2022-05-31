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Росія депортувала велику кількість українців, частину вивезено на Далекий Схід, - Данілов

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Росія депортувала велику кількість українців, частину вивезено на Далекий Схід, - Данілов
Частину українських біженців, які під час евакуації потрапили до Росії, депортують на Далекий Схід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Кількість людей, яка була вивезена, депортована у Російську Федерацію, дуже велика. З тих територій, які росіяни захоплюють, частину населення вони депортують на Далекий Схід та в інші міста. Ми не можемо назвати цифри, вони будуть абсолютно приблизні", - сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чи актуальні плани Шойгу, про які він писав у своїй статті у вересні минулого року про побудову за рахунок жителів країн СНД нових міст у Сибіру.

За словами Данілова, коли Росія напала на Україну 24 лютого, депортація великої кількості наших громадян входила у їхні плани.

"Але не так сталося, як гадалося, "спецоперація" пішла шкереберть", - коментує він.

Посадовець запевнив, що кожна наша людина є цінністю, і повернути її додому, за її бажання, є завданням влади.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    "Какая разница, лишь бы улицы были освещены и заасфальтированы". @Найвеличніший дов6ойо6.
  • Natalia Linnik
    Так , виявляється, вас за рік попереджали і казали евакуювати людей з тих територій, чи тоді цінності наші люди не мали?
  • vigo
    повернути її додому, за її бажанням, є завданням влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3345004

    Переконаний: там немало таких, хто спав і бачив життя в ерефії.
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