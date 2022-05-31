Великої загрози наразі сибірська виразка українцям не несе, - Кузін
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Від людини до людини сибірка майже не передається. Найчастіше все закінчується одним випадком інфікування. Тобто в цьому плані сибірка не становить собою великої загрози. Тим часом у разі влучання снарядів, підмивання ґрунту потенційний контакт із сибіркою людей, які мешкають поруч зі скотомогильниками, справді можливий. Проте наразі ми проводимо аудит всіх могильників", - зазначив він.
Водночас, додав Кузін, на деокупованих територіях центр контролю та профілактики хвороб спільно з Держпродспоживслужбою проводять аудит усіх таких скотомогильників. Якщо вони бачать порушення цілісності, то вживають стандартних заходів - це дезінфекція, а потім повторне консервування.
Головний санлікар пояснив, що сибірка лікується антибіотикотерапією на госпітальному етапі.
"Якогось особливого лікування немає. Випадки захворювання, які реєструвалися на території України, проходили переважно в середній або легкій формі і доволі швидко піддавалися лікуванню. На рівні областей є відповідні резерви антибіотиків для лікування переважної більшості інфекційних хвороб", - підсумував він.