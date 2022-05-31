Прошу Захід відправити Україні якомога більше 155-мм гармат, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Заходу надати Україні 155-мм гармати та системи залпового вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу ще раз попросити Захід надіслати нам усі 155-мм гармати та системи запуску ракет, які вони можуть нам надіслати", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, українські захисники воюють з військами країни, чий президент ненавидить Україну, проте Україна ніколи не здасться.

"Якби ми вчасно отримали зброю із Заходу, ми б уже звільнили Херсон та інші області. Час почати контрнаступ ще прийде. Ми воюємо з країною, в якій є президент, який нас ненавидить і не хоче, щоб ми існували. Ми ніколи не здамося", - пояснив він.

Кулеба зазначив, що українська стратегія полягає у поверненні захоплених росією територій як військовим, так і дипломатичним шляхом.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту – дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.

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