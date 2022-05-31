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Прошу Захід відправити Україні якомога більше 155-мм гармат, - Кулеба

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Прошу Захід відправити Україні якомога більше 155-мм гармат, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Заходу надати Україні 155-мм гармати та системи залпового вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу ще раз попросити Захід надіслати нам усі 155-мм гармати та системи запуску ракет, які вони можуть нам надіслати", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, українські захисники воюють з військами країни, чий президент ненавидить Україну, проте Україна ніколи не здасться.

"Якби ми вчасно отримали зброю із Заходу, ми б уже звільнили Херсон та інші області. Час почати контрнаступ ще прийде. Ми воюємо з країною, в якій є президент, який нас ненавидить і не хоче, щоб ми існували. Ми ніколи не здамося", - пояснив він.

Кулеба зазначив, що українська стратегія полягає у поверненні захоплених росією територій як військовим, так і дипломатичним шляхом.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту – дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    "Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту - дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.
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    Может, с дипломатической точки зрения позиция правильная, но на мой диванный взгляд совершенно бесперспективная. Сколько там курилы дипломатическим путем возвращают? 70 лет? 80? Где ВСУ остановятся, там и будет Украина на ближайшие десятилетия. Остановятся под Херсонской областью, будет Украина до Херсонской области. Остановятся в Керчи, будет Украина до Керчи. Остановятся на Кубани, будет Украина до Кубани. Альтернативы военному пути не существует.
  • Олександр Дніпро
    Якби ви:

    - не розмінували Чонгар і Перекоп;
    - не заблокували у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;
    - не провалили оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);
    - не знищили і дискредитували зовнішню розвідку (Вагнергейт);
    - не закрили в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";
    - не саджали до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського);
    - не надали наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;
    - не забрали з "передової" контрснайперські підрозділи.;
    - не заборонили в зоні ООС аеророзвідку;
    - не ігнорували даних розвідки США, НАТО про вторгнення РФ;
    - за 3-и роки хоч раз збільшили грошове забеспення солдату ЗСУ

    то не треба було б звільняти Херсон
  • Mykola Trofimenko
    "Наша стратегія полягає в тому, щоб повернути все, що ми можемо, військовими засобами, а решту - дипломатичними. Нам потрібно знайти баланс між двома шляхами", - підсумував глава МЗС.

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    Трохи не так. Донецьку, Луганську області та Крим - військовими засобами, а Кубань та Бєлгород - дипломатичними
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