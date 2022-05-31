Рашисти не дозволяють фермерам продавати черешню в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

В окупованому Мелітополі почався збір черешні, але рашисти не дозволяють фермерам самим продавати врожай.

Про це заявив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За кілька днів до збору черешні рашисти зібрали всіх фермерів, які вирощують її в великих об'ємах, і запропонували їм співпрацю: вони забирають всю черешню під реалізацію, а потім передадуть якісь кошти. Тож збір врожаю розпочався, але фермери можуть залишитись без грошей", - розповів очільник міста.

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