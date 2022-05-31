Понад 500 км вулиць і доріг розчищено на Київщині, забезпечено проїзд 19 тимчасовими переправами, - "Укравтодор"

Дорожні служби наразі розчистили 506 кілометрів комунальних вулиць і доріг державного значення у Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор".

"Дорожники розчищають розміновані вулиці Бучі, Ірпеня, Макарова, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Гостомеля та с. Озера від згорілої техніки, бруду та повалених дерев. Аби забезпечити належний проїзд, проводиться ліквідація ямковості, поновлення розмітки та знаків. 264 км розчищено, але роботи в цих населених пунктах не припиняємо, зокрема вивозимо тонни будівельного сміття", – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що очищено 242 км доріг міжнародного, регіонального і територіального значення.

Крім того, у Київській області забезпечено проїзд 19 тимчасовими переправами для транспортного сполучення населених пунктів регіону зі столицею, що постраждали від російської агресії, додали в "Укравтодорі".

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