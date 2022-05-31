З території РФ продовжуються обстріли прикордонних населених пунктів на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"
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Окупанти продовжують обстрілювати з території Російської Федерації прикордонні населені пункти Чернігівщини та Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Так, з 9:10 до 9:15 спостерігачі зафіксували близько 8 вибухів (приходів) у напрямку Фотовижу.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
"О 13:10 поблизу Леонівки зафіксовано 4 вибухи (приходи) по території України. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.