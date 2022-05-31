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Окупанти "ДНР" відзвітували про відправку до РФ першого судна з вкраденим металом

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Окупанти "ДНР" відзвітували про відправку до РФ першого судна з вкраденим металом
Російське суховантажне судно вийшло сьогодні з порту окупованого Маріуполя з вантажем викраденого у українських власників металопрокату.

 Про це пишуть підконтрольні окупантам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, це перше судно, яке з вантажем вирушило в рейс із цієї морської гавані після захоплення міста окупантами. Завантаження почалося кілька днів тому. Плавкраном вантажилася продукція металопрокату.

"Сьогодні 2500 тонн гарячекатаного листа вийшли із Маріупольського порту, судно попрямувало до Ростова", - уточнив обсяги вкраденого ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.

Раніше директор Маріупольського порту Ігор Барський повідомляв, що окупанти хочуть вкрасти метал на $170 млн, що перебував в порту Маріуполя. За його словами, на території підприємства на початок бойових дій залишалося близько 200 тисяч тонн металу та чавуну вартістю понад 170 мільйонів доларів. Його переважна кількість належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ця продукція готувалася до експорту до Італії та інших країн.

Також читайте: У порту окупованого Маріуполя рашисти почали вантажити на судна крадений металопрокат, - Андрющенко

Окрім того, бізнесмен Рінат Ахметов повідомляв, що готує судовий позов до РФ, оцінивши збитки ММК ім. Ілліча та "Азовсталь" мінімум у $17-20 млрд.

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Топ коментарі

  • Валя Павленко
    а що ж рінат ахметов мовчить, може чекає компенсацію від України?
  • Владислав Васильченко
    орки за этим и пришли чтоб убивать разрушать грабить...
  • Николай Власов f1295e59
    Ахметов вкрав в народу а в Ахметова вкрала раша що тут дивного.Ось Європа дасть бабло на відбудову то ми всі здивуємось як швидко виростуть маєтки в Бучі, Гостомелі , Ірпені.
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