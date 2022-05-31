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Російський олігарх Абрамович подав до суду на ЄС через санкції

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Російський олігарх Абрамович подав до суду на ЄС через санкції
Російський олігарх Роман Абрамович подав позов до Європейського суду в Люксембурзі проти Ради ЄС, який ввів проти нього санкції. Позов було зареєстровано 25 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Frank Media.

Раніше з аналогічними позовами зверталися інші підприємці,  які потрапили під санкції - Пьотр Авен і Михайло Фрідман, Віктор Рашников, Алішер Усманов, Олексій Мордашов та інші. Суд поки не розглянув жоден позов.

Нагадаємо, на початку березня Велика Британія ввела санкції проти Абрамовича, заморозивши активи бізнесмена і заборонивши йому в'їзд на територію Сполученого Королівства. У середині березня санкції проти бізнесмена ввів Євросоюз. Крім того, в Абрамовича заморозили активи на 7 мільярдів доларів.

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Топ коментарі

  • Leonidas 4503 5b487af2
    Русня настаивает на соблюдении международного права?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Оказавшись за поребриком рашня сразу становится демократом и бежит в суд подать на власти и окружающую несправедливость)))
  • Старый зольдат
    - Соломон Маркович, ви слышали за почти рюскаго Рому Абрамовича?:
    - Ви мене удивляете, Марк Савелович, хто на Подоле таки не слышал за за Рому и его иск за не желание тянуть мазу за плешивого старика Кабаева и шо типа он не при делах.
    - И шо имеете за то сказать?
    - Шо вин таки поц, но от если таки Зеленский скажет тому суду шо Рома ЗЕлёный и пушистый то может и соскочить.
    - Таки хороший гешефт у них будет.
    - Таки да.
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