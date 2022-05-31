Туреччина не підтримує санкції проти Росії, але не дозволить їх обходити, - глава МЗС Чавушоглу

Туреччина не підтримує санкції Заходу проти Росії, водночас вона не дозволить їх обходити.

Про це повідомив глава МЗС Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає обмеження, які запроваджують лише на рівні ООН. Це принципова позиція", - зазначив міністр.

"Однак це не означає, що Анкара дозволить обходити обмеження через Туреччину. Ми не дозволимо відкриття такого каналу. Позиція Туреччини гранично чітка та прозора", - додав Чавушоглу.

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