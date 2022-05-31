Туреччина не підтримує санкції проти Росії, але не дозволить їх обходити, - глава МЗС Чавушоглу
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Туреччина не підтримує санкції Заходу проти Росії, водночас вона не дозволить їх обходити.
Про це повідомив глава МЗС Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає обмеження, які запроваджують лише на рівні ООН. Це принципова позиція", - зазначив міністр.
"Однак це не означає, що Анкара дозволить обходити обмеження через Туреччину. Ми не дозволимо відкриття такого каналу. Позиція Туреччини гранично чітка та прозора", - додав Чавушоглу.