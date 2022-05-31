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Туреччина не підтримує санкції проти Росії, але не дозволить їх обходити, - глава МЗС Чавушоглу

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Туреччина не підтримує санкції проти Росії, але не дозволить їх обходити, - глава МЗС Чавушоглу
Туреччина не підтримує санкції Заходу проти Росії, водночас вона не дозволить їх обходити.

Про це повідомив глава МЗС Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає обмеження, які запроваджують лише на рівні ООН. Це принципова позиція", - зазначив міністр.

"Однак це не означає, що Анкара дозволить обходити обмеження через Туреччину. Ми не дозволимо відкриття такого каналу. Позиція Туреччини гранично чітка та прозора", - додав Чавушоглу.

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Топ коментарі

  • Andrii Shevchenko
    Всі й так знають, що ви як флюгер. Цигани ***.
  • Grigorij Ar
    А торговать с рашкой западными товарами и возить пассажиров самолётов через турецкие фирмы это как называется? Брехло.
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Ці бусурмани завжди у всі часи і віки були тупими, сикливими і продажними. Недаром в Україні віками всіх тупих називали і називають турками.
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