"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі", - Шольц
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ФРН незабаром матиме найбільшу армію серед європейських країн у НАТО.
Про це заявив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі в рамках НАТО", - сказав Шольц, зазначивши, що це значно зміцнить безпеку ФРН та її союзників.
Крім того, канцлер ФРН заявив про нерозуміння критики на адресу німецької влади, яка висловлюється як усередині, так і за межами країни, щодо відсутності військової підтримки України.
За його словами, Берлін передав Києву озброєння та планує поставити ще більше.
"Ці замовлення виконуються", - додав Шольц, маючи на увазі поставки важкого озброєння, які були погоджені.