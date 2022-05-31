"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі", - Шольц

ФРН незабаром матиме найбільшу армію серед європейських країн у НАТО.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі в рамках НАТО", - сказав Шольц, зазначивши, що це значно зміцнить безпеку ФРН та її союзників.

Крім того, канцлер ФРН заявив про нерозуміння критики на адресу німецької влади, яка висловлюється як усередині, так і за межами країни, щодо відсутності військової підтримки України.

За його словами, Берлін передав Києву озброєння та планує поставити ще більше.

"Ці замовлення виконуються", - додав Шольц, маючи на увазі поставки важкого озброєння, які були погоджені.

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