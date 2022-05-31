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"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі", - Шольц

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"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі", - Шольц
ФРН незабаром матиме найбільшу армію серед європейських країн у НАТО.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"У Німеччини скоро буде найбільша регулярна армія в Європі в рамках НАТО", - сказав Шольц, зазначивши, що це значно зміцнить безпеку ФРН та її союзників.

Крім того, канцлер ФРН заявив про нерозуміння критики на адресу німецької влади, яка висловлюється як усередині, так і за межами країни, щодо відсутності військової підтримки України.

За його словами, Берлін передав Києву озброєння та планує поставити ще більше.

"Ці замовлення виконуються", - додав Шольц, маючи на увазі поставки важкого озброєння, які були погоджені.

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Топ коментарі

  • botoks
    це може привести до ескалації.
  • Олексій Лісничий
    І від кого він буде захищатися? Від Англії чи Франції? Баран, дай озброєння Україні!!!
  • Алекс Мышкевич
    птахофабрики України можуть продати яйці для цієї "армії",

    багато яєць, але не одразу, бо ми боїмося вступити у Третю світову війну 😊
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