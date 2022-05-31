Війна ще триватиме, і нам до перемоги багато чого треба зробити, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попереджає, що війна з Росією не завершиться швидко, для перемоги потрібна консолідація зусиль усієї держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання, які основні висновки можна буде зробити за підсумками ста днів війни.

"По-перше, висновки робити іще зарано. По-друге, я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ.

На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити. Нам дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни.

До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не скасовував. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми" - наголосив Данілов.

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