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Лондонська біржа припиняє торгівлю цінними паперами "Газпрому", - ЗМІ

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Лондонська біржа припиняє торгівлю цінними паперами "Газпрому", - ЗМІ
Лондонська фондова біржа повідомила, що скасувала допуск цінних паперів російської енергетичної компанії "Газпром" до торгів на вимогу компанії.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше цього місяця "Газпром" повідомив Управління з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, що представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди не платитимуть Росії за газ у рублях: Постачання припиниться 31 травня

Очікувалося, що виключення набуде чинності 31 травня. Це робить Газпром першою російською компанією, що провела делістинг на вимогу Кремля після російського вторгнення в Україну.

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