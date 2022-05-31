Лондонська біржа припиняє торгівлю цінними паперами "Газпрому", - ЗМІ
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Лондонська фондова біржа повідомила, що скасувала допуск цінних паперів російської енергетичної компанії "Газпром" до торгів на вимогу компанії.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше цього місяця "Газпром" повідомив Управління з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, що представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.
Очікувалося, що виключення набуде чинності 31 травня. Це робить Газпром першою російською компанією, що провела делістинг на вимогу Кремля після російського вторгнення в Україну.