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Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

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Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена
Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади Уповноваженої з прав людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" її звільнення проголосували 234 нардепи, з них 17 - колишні ОПЗЖисти.

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Топ коментарі

  • Djala Pribila
    Це вже в котрий раз зелень підтерлася конституцією України??
  • Николай Ворошилов
    Безуглая, предлагавшая расстреливать наших солдат, красит ногти????
  • 18c49ed2
    И слились в экстазе с ОПЗЖ. Близнецы братья.
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