Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена
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Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади Уповноваженої з прав людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" її звільнення проголосували 234 нардепи, з них 17 - колишні ОПЗЖисти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" її звільнення проголосували 234 нардепи, з них 17 - колишні ОПЗЖисти.
Це вже в котрий раз зелень підтерлася конституцією України??
Безуглая, предлагавшая расстреливать наших солдат, красит ногти????
И слились в экстазе с ОПЗЖ. Близнецы братья.