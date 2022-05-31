В Гаазі зібралась зустріч щодо воєнних злочинів Росії у війні проти України
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.
Координаційна зустріч проходить у вівторок в агентстві Європейського Союзу з питань співробітництва у судовій сфері Євроюст за участю членів Спільної слідчої групи та прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.
Спільна слідча група, що складається з України, Литви та Польщі, яка збирається у вівторок у Гаазі, була створена наприкінці березня, через кілька тижнів після того, як МКС розпочав розслідування в Україні.
Головний прокурор МКС Карім Хан відвідав Україну, зокрема Бучу, і зібрав групу слідчих, які збирають докази на звільнених територіях.
Серед учасників зустрічі - генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Її офіс уже порушив понад 8000 кримінальних справ, пов'язаних з війною, і виявив понад 500 підозрюваних, зокрема російських міністрів, воєначальників і пропагандистів.
Президент України Володимир Зеленський назвав убивства мирних жителів "геноцидом" і "воєнними злочинами", а президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем", який має постати перед судом.
Росія категорично заперечує, що її війська винні у звірствах.
Дедалі частіше звучать заклики до створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії в Україні. МКС не може переслідувати злочин агресії, бо ані Росія, ані Україна не є членами суду.