Євросоюз запровадить санкції проти очільника РПЦ Кирила, - Порошенко
Про це він заявив під час візиту до Конгресу Європейської народної партії у Роттердамі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми наполегливо просили наших друзів про те, щоб КДБістська структура, яка підриває єдність України зсередини, російська православна церква і її лідери, які закликали та благословляти вбивства українців, попали під санкції. Сьогодні ми маємо перше рішення, і я сподіваюся, що на засіданні ЄНП буде прийнято рішення, яке буде підтримано лідерами Євросоюзу щодо застосування санкції проти Кирила (Гундяєва)", - сказав п'ятий президент.
Порошенко закликав політичні сили України об'єднатись та повторити рішення Євросозу.
"Я сподіваюсь на рішення Сполучених Штатів - застосувати санкції проти вищого керівництва російської православної церкви як структури ФСБ, яка підриває єдність українців, яка працює проти України, яка чинить злочини проти людства", - наголосив лідер "ЄС".
"Ми чекаємо рішення вже днями від українського РНБО, української влади. І наша політична сила в парламенті донесе меседж Європейської народної партії щодо цих необхідних рішень", - підсумував Порошенко.