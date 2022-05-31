"Укрзалізниця" вперше за два роки відновлює залізничне сполучення столиці з Черкасами

Вперше за два роки Укрзалізниця повертає сполучення з Черкасами. Регіональний поїзд №782/781 Київ-Черкаси та зворотно, починає курсувати з 8 червня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в "УЗ".

"Потяг курсуватиме шість днів на тиждень, окрім вівторків. Регіональний поїзд №781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд №782 Київ-Черкаси вирушатиме о 15:05 і прибуватиме до станції Черкаси о 19:30", - йдеться у повідомленні.

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В "УЗ" зазначають що зупинка передбачена тільки на станції ім. Т.Шевченка.