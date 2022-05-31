Рада затвердила нове свято - День Української Державності

Верховна Рада проголосувала за введення нового свята. День Української Державності відзначатиметься 28 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний законопроєкт № 5864 підтримали 257 голосами.

Зазначимо, законопроєкт було зареєстровано ще влітку 2021 року, його ініціював президент Володимир Зеленський.

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Як сказано в пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави. Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

День Української Державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "триєдиного російського народу".