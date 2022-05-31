"Фонд Добра та Любові" у травні надав понад 400 тонн гуманітарної допомоги військовим та цивільним

Понад 30 тисяч людей у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Полтавській та Одеській областях отримали більше 400 тонн гуманітарної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міжнародному благодійному фонді "Фонд Добра та любові".

Так, громадяни отримали продукти харчування та засоби гігієни. Також з-під обстрілів на Донбасі волонтерами було евакуйовано понад 300 людей, у тому числі лежачі хворі та люди з інвалідністю.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ допомогою "Фонду Добра та Любові" було охоплено понад 100 тисяч українців по всій країні, евакуйовано понад тисячу людей з прифронтових зон.

Також волонтери за підтримки клініки OST ALB передали Інституту Нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України для лікування військових та постраждалих від воєнних дій новітнє медичне обладнання: 6 апаратів ШВЛ, апарат УЗД, медичні інструменти та інші медматеріали.

Допомогу також надали пацієнтам двох геріатричних пансіонатів на Київщині та Харківщині. Фонд провів навчання по наданню першої домедичної допомоги для 300 осіб, серед яких військові, рятувальники та волонтери.

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У травні Фонд розпочав будівництво свердловин для забезпечення питною водою жителів Миколаєва. Загалом планується сім таких свердловин, загальна вартість проєкту становить близько 700 тисяч гривень.

Фонд діє за підтримки міжнародних партнерів серед яких - "Polska Akcja Humanitarna" (Польща), "Global Outreach Doctors" (США), глобальна неприбуткова організація "Medic Corps", "Hospitainer" (Нідерланди) та інші.