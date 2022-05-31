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ДБР арештувало майно вартістю у понад 2 млрд грн, рахунки та корпоративні права російської "Татнефті"

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ДБР арештувало майно вартістю у понад 2 млрд грн, рахунки та корпоративні права російської "Татнефті"
Заарештовано мільярди гривень російських власників нафтової компанії. Вони підозрюються ДБР у фінансуванні дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захопленні державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляють у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

У межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній. Вони засновані російською нафтовою компанією "Татнефть", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони РФ.

"Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Вартість майна буде визначена після відповідної оцінки, але орієнтовно може складати понад 2 млрд грн. Також арештовані корпоративні права та рахунки підприємств на суму близько 400 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

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Активи будуть передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Игорь Валерьевич потирает руки - це за НПЗ.....
  • Dust
    не пройшло і трьх місяців

     минуло як раз три місяці

    раздуплілісь, коли гроші вивели....
  • Frol Fedoroff
    Какая "прекрасная" новость Скоро100 дней горячей фазы войны а ДБР только отдуплилось . Наверняка ждали пока "Татнефть" ГСМ скинет, да большую чсть активов с Украины и выведет. Жто же не за Порошенко гонятся и картины по музеям шмонать
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