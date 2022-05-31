Наступні тижні визначать подальший розвиток війни, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Наступні кілька тижнів в Україні стануть визначальними. Від того, як складуться бойові дії на Донбасі, може залежати результат усієї війни.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Зараз на Донбасі тривають значні бойові дії між українськими та російськими силами. Як складеться ситуація протягом наступних кількох тижнів, значною мірою визначить подальший розвиток", - зазначив він.

За словами генерала, наслідком битви за Донбас може стати як перехід до позиційної війни, так і впевнена перемога однієї зі сторін.

Але, на його думку, найбільш логічним виходом з війни могли б стати мирні переговори, зважаючи на значні втрати з обох сторін.

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