Новини

Через війну українці матимуть менше вихідних у червні

6 15313
Через війну українці матимуть менше вихідних у червні
В українців у червні цього року через продовження воєнного стану буде менше вихідних днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Цьогоріч на червень припадає два свята: День Конституції України (28 червня) і Трійця (12 червня).Через те, що Трійця святкується у неділю, вихідний переносився б на понеділок, 13 червня. Проте вихідними, як зазвичай, ці дні не будуть.

Вихідними залишаються лише суботи та неділі: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 червня.

Запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну воєнний стан припиняє дію низки норм Кодексу законів про працю, які передбачають визначенняь святкових і неробочих днів, а також перенесення їх на інший день.

Як повідомлялося, нещодавно парламент підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану до 23 серпня. Саме тому, святкові вихідні, які припадають на червень будуть звичайними робочими днями.

Читайте також: В Україні скасували вихідні на Великдень і травневі свята

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ned Stark
    От якщо чесно, я цього не розумію в контексті того, що багато людей втратили роботу, а критична інфраструктура все одно працювала б незалежно від того, є воєнний стан чи нема!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Та ви шо? А до червня з лютого були вихідні? Та прийдіть в себе, багато міст зруйновано, до 5 мільйонів українців виїхало за кордон, а ще більше 10 мільйонів скитіються з області в область по хороших Володіних дорогах життя і смерті, як бомжі, бо фактично все втратили.
  • Ksenia VB
    І депутати все одно би роз'їхались на відпочинок
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини