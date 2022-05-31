Через війну українці матимуть менше вихідних у червні

В українців у червні цього року через продовження воєнного стану буде менше вихідних днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Цьогоріч на червень припадає два свята: День Конституції України (28 червня) і Трійця (12 червня).Через те, що Трійця святкується у неділю, вихідний переносився б на понеділок, 13 червня. Проте вихідними, як зазвичай, ці дні не будуть.

Вихідними залишаються лише суботи та неділі: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 червня.

Запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну воєнний стан припиняє дію низки норм Кодексу законів про працю, які передбачають визначенняь святкових і неробочих днів, а також перенесення їх на інший день.

Як повідомлялося, нещодавно парламент підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану до 23 серпня. Саме тому, святкові вихідні, які припадають на червень будуть звичайними робочими днями.

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