Естонія, Латвія і Словаччина приєдналися до слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні, - Венедіктова

Естонія, Латвія і Словаччина приєдналися до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, наразі це найбільша за чисельністю Спільна слідча група в історії Євроюсту.

"Це потужний крок нашого міжнародного юридичного фронту – розширення JIT дасть нам нові можливості та ресурси для досягнення нашої головної мети – притягнення до відповідальності всіх причетних до скоєння жахливих воєнних злочинів в Україні. Я вдячна Естонії, Латвії та Словаччині, які услід за відкриттям національних проваджень, вирішили стати також частиною цієї великої команди, яка допоможе встановити справедливість", - зазначає вона.

Венедіктова нагадує, що JIT з розслідування воєнних злочинів РФ, яку Україна, Литва та Польща, створили 25 березня, тепер розширилась до 6 країн.

"Ми підписали на засіданні у Євроюсті важливу угоду про приєднання до нашої слідчої групи Естонії, Латвії та Словаччини. Також учасниками групи є Євроюст та вперше в своїй історії Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Протягом двох днів у Гаазі наша Спільна слідча група провела координаційні засідання, де визначила стратегію і тактику подальших дій разом. Ми обговорили питання безпечного обміну інформацією і доказами", - продовжує генпрокурор.

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Як зазначається, також сьогодні у зустрічі взяли участь Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс та Комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йохансон.

"І ми почули дуже важливі сигнали підтримки від європейських партнерів та запевнення у сприянні у нашій важливій місії із забезпечення правосуддя", - резюмує вона.