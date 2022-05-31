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В Естонії чоловіка заарештували за спробу вивезти до РФ дрони для російської армії

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В Естонії чоловіка заарештували за спробу вивезти до РФ дрони для російської армії
В Естонії судитимуть чоловіка з подвійним громадянством - Росії та Естонії - за підтримку російської агресії та спробу вивезти до РФ дрони для російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний Twitter естонської поліції.

"Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання за підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень", - заявили в поліції.

Як уточнює естонський мовник ERR, чоловіка середнього віку затримали під час перетину кордону цієї суботи, 29 травня, а в понеділок окружний суд Хар’ю на запит прокуратури заарештував його.

У прокуратурі зазначили, що участь чи підтримка іноземної агресії карається терміном до 5 років позбавлення волі; придбання обладнання військового призначення для російської армії також підпадає під цю статтю.

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Топ коментарі

  • Семён Семёныч 3ebbab94
    Молодцы эстонцы! Наши бы пожурили и отпустили на все четыре...
  • Anders Hepburn
    Да уже нескольких таких выслали из страны "на Родину", один такой, дебил, наклеил на своем окне огромную букву Z и отказывался её снимать, так его вместе с буквой очень скоро и депортировали..
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    То не особа а кацапська свиня яку потрібно викинути з Естонії в радной запарєбрікавий свінарнік...
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