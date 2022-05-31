Польща переходить до дій із захоплення західних територій України, - секретар радбеза РФ Патрушев

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.

Про це повідопляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Так звані західні партнери київського режиму також не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають особливі плани на українські землі. (...) Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій", - заявив Патрушев у вівторок на нараді з національної безпеки в Приволжі.

"Яскравим підтвердженням цього став візит до Києва польського президента Дуди, а також його заяви про те, що незабаром польсько-український кордон перестане існувати", - сказав Патрушев.

Раніше у травні Дуда запропонував укласти нову угоду про дружбу між Польщею та Україною, а також заявив, що кордон між двома країнами має об'єднувати, а не розділяти.

Патрушев також заявив, що "вже ціла низка держав веде активну роботу щодо її (України,- ред.) розчленовування".

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За словами секретаря Радбеза РФ, президент України Володимир Зеленський має намір надати полякам особливий статус, зокрема можливість обіймати керівні державні посади.

"У даному випадку суверенітет України не хвилює ні главу держави, ні тим більше США та їхніх союзників, які готові жертвувати інтересами українського народу для реалізації своїх геополітичних цілей (...). Їхні дії ведуть до реального розвалу країни", - вважає секретар Ради безпеки РФ .

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