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Сподіваємось, що шостий пакет санкцій ЄС проти РФ буде ухвалено найближчим часом, - Зеленський

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Сподіваємось, що шостий пакет санкцій ЄС проти РФ буде ухвалено найближчим часом, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розраховує на ухвалення Європейським Союзом шостого пакета санкцій проти Російської Федерації найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на брифінгу з президентом Словаччини.

"Обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії. Ми єдині у поглядах з цього питання. У ситуації, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти РФ пройшло понад 50 днів, це не є прийнятним. Але ми бачимо прогрес із затвердженням шостого санкційного пакета. Сподіваємося, що його буде ухвалено найближчим часом", - зазначив президент.

За його словами, ключові обмеження проти Росії мають примушувати її до припинення війни.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    А Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
    І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
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    Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
    "Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
    Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
  • Павло ШОвте
    Ось вам блискавична відповідь на те, як зелупа знищує своїми діями Україну! У вас ще будуть притензії чому нам не дають зброю?
  • Павло ШОвте
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