"Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України", - заява МЗС

В МЗС України розглядають указ Путіна про спрощення прийому в російське громадянство українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, як спробу Кремля легалізувати незаконне переміщення на територію РФ українських дітей з тимчасово окупованих російською армією територій України.

Про це йдеться в заяві міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Своїм указом Владімір Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України.

Дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, а також Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року. За міжнародним правом, дії Росії можуть також кваліфікуватися як насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої", - наголосили в МЗС.

В міністерстві нагадали, що від початку війни російські загарбники примусово перемістили на територію РФ сотні тисяч громадян України, зокрема і українських дітей.

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"Закликаємо міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів проти Москви, зокрема посилити санкційний тиск, аби змусити її припинити агресію проти України та зухвалі порушення міжнародного права.

Скоєні російськими високопосадовцями та військовослужбовцями найтяжчі міжнародні злочини проти дітей на території України будуть розслідувані, а винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Росії не вдасться уникнути найсуворішої відповідальності.

Україна вживатиме всіх можливих заходів, зокрема на міжнародному рівні, задля забезпечення захисту прав та інтересів викрадених українських дітей і їхнього повернення на Батьківщину", - підсумували в МЗС.

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