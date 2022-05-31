Зеленський про деокупацію: "Ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що деокупація українських територій не має призвести до загибелі людей

Про це він заявив на брифінгу із президентом Словаччини, передає Цензор.НЕТ.

"На сході нам складно через те, що бракує відповідної кількості зброї. Ми не прив'язуємось до дат деокупації. Ми прив'язуємось до людей. Якщо ті чи інші кроки нашої операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей. Саме вони деокуповують території.

Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в приіоритеті. Перш за все ми маємо максимально думати про наших людей, які спроможні дати відсіч усім планам РФ", - наголосив президент.

"Там зосереджено велику кількість техніки, збройних формувань, батальйонів як Російської Федерації, так і зрадників, які є колаборантами з "ЛДНР". Вони зосередили безліч сил, щоб виконати той чи інший план РФ. Про плани РФ, прив'язані до символів і дат, ми багато чули... Нам однаково, які плани у РФ... Наші плани зрозумілі - ми все це деокуповуватимемо", - заявив глава держави.

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