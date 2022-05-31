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Зеленський про деокупацію: "Ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей"

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Зеленський про деокупацію: "Ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей"
Президент Володимир Зеленський наголосив, що деокупація українських територій не має призвести до загибелі людей

Про це він заявив на брифінгу із президентом Словаччини, передає Цензор.НЕТ.

"На сході нам складно через те, що бракує відповідної кількості зброї. Ми не прив'язуємось до дат деокупації. Ми прив'язуємось до людей. Якщо ті чи інші кроки нашої операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми чекатимемо на відповідну зброю, щоб зберегти максимально наших людей. Саме вони деокуповують території.

Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в приіоритеті. Перш за все ми маємо максимально думати про наших людей, які спроможні дати відсіч усім планам РФ", - наголосив президент.

"Там зосереджено велику кількість техніки, збройних формувань, батальйонів як Російської Федерації, так і зрадників, які є колаборантами з "ЛДНР". Вони зосередили безліч сил, щоб виконати той чи інший план РФ. Про плани РФ, прив'язані до символів і дат, ми багато чули... Нам однаково, які плани у РФ... Наші плани зрозумілі - ми все це деокуповуватимемо", - заявив глава держави.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ
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  • Rostyslav Komarnytsky
    Знову хаотичний потік свідомості. "Землі без людей нам не нада!.." - це що? Почекаємо, доки всі в їдуть і дамо землям спокій? "Почекаємо на зброю... " - це взагалі цікаво. А якщо зброї не буде років 5-6, то виходить, що зєлєні це - приз. Бо і виборів не буде. А гуманітарки деякий час даватимуть. І знову про" наші люді". Нема там наших людей. Ті "наші", які звідтам - гірше кацапів і теж з автоматами. Бідна держава, коли у президента у голові березова каша і ватні тампони.
  • Alexander Rednaxela 339e6b69
    Знову Голохвастого увімкнув.
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