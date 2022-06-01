Депутат Держдуми РФ Морозов запропонував викрасти міністра оборони країни НАТО (оновлено). ВIДЕО

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії", голова комітету РФ з контролю Олег Морозов пропонує викрасти міністра оборони однієї з країн НАТО, коли той їхатиме до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Морозов у ​​токшоу на кремлівському телеканалі "Росія-1" заявив, що, можливо, якийсь військовий міністр однієї з країн НАТО сяде на поїзд до Києва, щоб поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. "Але він би не доїхав. Отямився б десь у Москві", - додав він.

"Ви маєте на увазі, що ми б його викрали?" - запитала кремлівська пропагандистка Ольга Скабеєва. "Так, і тоді ми дізналися б, хто що замовив, хто за що конкретно відповідає", - відповів Морозов і пригрозив: "Усі військові міністри, які їдуть до Києва, повинні подумати про те, як це - прокинутися в Москві".

Морозов є членом партії "Єдина Росія" і депутатом з 1993 року.

Дивіться також: "Ты кто есть, ублюдок? Мы тебя заставим принять наши правила!", - депутат Держдуми РФ Журавльов німецькому канцлеру Шольцу. ВIДЕО