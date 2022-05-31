Майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ, - Драгі

Майже всі великі країни-учасниці Європейського cоюзу, крім Італії, виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tgcom24.

Зокрема, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі за підсумками саміту лідерів ЄС запитали про перспективи України.

"Тільки ми за статус кандидата в ЄС для Києва. Проти статусу кандидата для України в ЄС заперечують майже всі великі країни. Я б сказав усі, крім Італії", - зазначив він.

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За його словами, на сьогодні ситуація з наданням статусу є невизначеною.

"Але надати швидкий шлях для вступу України треба. І мені здається, що Єврокомісія також згодна з цією точкою зору", - додав італійський прем'єр.

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