Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Людмила Денісова, яку рішенням парламенту було звільнено з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у вівторок, планує оскаржити своє звільнення у суді.

"Сьогодні останній день мого перебування на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини… Мене звільнено всупереч Конституції, законам України та міжнародним стандартам. Це рішення я оскаржу в суді", - написала Денісова в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого Уповноваженого з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок.

Верховна Рада призначила Денісову уповноваженим із прав людини 15 березня 2018 року.

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