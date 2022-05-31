Новини

Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

7 85946
Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Людмила Денісова, яку рішенням парламенту було звільнено з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у вівторок, планує оскаржити своє звільнення у суді.

"Сьогодні останній день мого перебування на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини… Мене звільнено всупереч Конституції, законам України та міжнародним стандартам. Це рішення я оскаржу в суді", - написала Денісова в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого Уповноваженого з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок.

Верховна Рада призначила Денісову уповноваженим із прав людини 15 березня 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    дебил ты Золдат ой дебил вот такие от еврейских подонков мразей и проституток у Раде фортели перечеркивают и путь в ЕС и НАТО для УКРАИНЫ и военную помощь... и порождают усталость Европы и мира от Украины мразь ЗЕЛЕНСКИЙ РЕШИЛ СДАТЬ УКРАИНУ... РАССКАЧАВ ЕЕ ИЗНУТРИ ему не терпется потрогать бабло в Омане которое ему заплатил Патрушев.. в его глазах ОДНО БАБЛО МЕЛЬКАЕТ ЕМУ ПОСРАТЬ С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ НА УКРАИНУ это недосученное не ценит ничего.... Украина ему нафиг нужна была.... это просто способ непогано набить ряху баблом... я не говорю что денисенко прелесть нет НО..есмть процедура есть закон есть политическое чистоплюйство что очень ценят в нормальных странах США Канада Европосюз и онные... а клоун поступил как говнометчик понятное было для ***** и Бульбо-деда и прочих аналогов придурков которые также имеются во власти в мире...
  • 2e
    Своей активностью в теме зверств, творимых оккупантами, мешает "переговорному" процессу...
    А ЗЕденту нужно выполнять "оманские" договорённости с патрушевым.
    Вот и вся причина...
  • Alex 13 d1ffd474
    Вона не фонтан. Однак її звільнення не по закону. Це узурпація влади. І її альтернативи це Верещук, Безугла або Коля Катлета, що просто жах.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини