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Німеччина надасть Греції БМП, щоб Афіни могли відправити в Україну зброю радянського зразка, — Шольц

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Німеччина надасть Греції БМП, щоб Афіни могли відправити в Україну зброю радянського зразка, — Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина поставить бойові машини піхоти (БМП) до Греції, щоб уряд в Афінах міг передати Україні зброю радянського зразка.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми надамо Греції німецькі бойові машини піхоти", - сказав канцлер журналістам після дводенного саміту ЄС у Брюсселі, додавши, що він уклав угоду з прем'єр-міністром Греції.

Шольц не повідомив, які саме БМП Берлін передасть Греції та яку саме зброю Афіни передадуть Києву.

"Міністерства оборони пропрацюють деталі та швидко реалізують цю угоду", - сказав він.

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Топ коментарі

  • botoks
    ффух, подумав Шольц - знайшов лазЄйку, щоб не провокувати
  • Maxim Ak-Murza
    Шольц хочет усидеть на очень тонком заборе между цивилизацией и дикарями. Но забор такой тонкий, шо очень скоро Шольц будет петь сопрано .
  • Paul Foxen
    тобто Мардер для України немає, а для Афін є - ось вам і чмоня лиса оЛух
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