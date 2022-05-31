Ми маємо амбітну ціль протягом місяця приєднатися до спільного з ЄС митного простору - Шмигаль
"Вдячні за надання Словаччиною надзвичайно затребуваної військової допомоги та за гуманітарну допомогу, яка охоплює практично всі сфери", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами зустрічі у Києві з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Прем’єр зазначив, що Україна розраховує стати повноправним членом європейської сім'ї.
"Словаччина є одним із найбільших адвокатів України в Європейському Союзі. Цінуємо ініціативу об'єднатися з нашими друзями для просування надання Україні статусу кандидата в ЄС. Вдячні за таку підтримку", - сказав він.
Прем'єр наголосив, що Україна виконала понад 70% Угоди про асоціацію з ЄС.
"Ми маємо амбітну ціль протягом місяця приєднатися до NCTS - спільного митного простору. Ми готові до всіх викликів і готові реалізовувати реформи на нашому євроінтеграційному шляху", - наголосив Денис Шмигаль.
Чапутова, зі свого боку, зазначила, що Словаччина мала нещодавній досвід інтеграції в ЄС і її країна підтримуватиме Україну на цьому шляху.