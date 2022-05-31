Ми маємо амбітну ціль протягом місяця приєднатися до спільного з ЄС митного простору - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна розраховує протягом місяця приєднатися до спільного митного простору із Європейським Союзом.

"Вдячні за надання Словаччиною надзвичайно затребуваної військової допомоги та за гуманітарну допомогу, яка охоплює практично всі сфери", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами зустрічі у Києві з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр зазначив, що Україна розраховує стати повноправним членом європейської сім'ї.

"Словаччина є одним із найбільших адвокатів України в Європейському Союзі. Цінуємо ініціативу об'єднатися з нашими друзями для просування надання Україні статусу кандидата в ЄС. Вдячні за таку підтримку", - сказав він.

Прем'єр наголосив, що Україна виконала понад 70% Угоди про асоціацію з ЄС.

"Ми маємо амбітну ціль протягом місяця приєднатися до NCTS - спільного митного простору. Ми готові до всіх викликів і готові реалізовувати реформи на нашому євроінтеграційному шляху", - наголосив Денис Шмигаль.

Чапутова, зі свого боку, зазначила, що Словаччина мала нещодавній досвід інтеграції в ЄС і її країна підтримуватиме Україну на цьому шляху.

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