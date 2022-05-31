Макрон пропонує Путіну ініціювати резолюцію ООН про деблокаду порту Одеси

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонував президенту РФ Володимиру Путіну ініціювати в ООН резолюцію про зняття російської блокади Одеського порту, щоб дозволити експорт українських зернових, які там заблоковані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Макрон сказав у коментарі журналістам наприкінці засідання Європейської ради у Брюсселі.

"У дискусії, яку ми мали з (канцлером Німеччини) Олафом Шольцом минулої суботи, я запропонував президенту Путіну, що ми виступаємо з ініціативою резолюції в Організації Об’єднаних Націй, щоб дати дуже чіткі рамки для цієї операції", - заявив президент Франції.

"Я сподіваюся, що наступні дні й наступні тижні дозволять врегулювати цю ситуацію", - також зазначив він.

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