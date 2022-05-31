Санкції Євросоюза заблокують страхування танкерів з російською нафтою, - WSJ

Санкції Євросоюзу проти Росії, які були погоджені в шостому пакеті, заблокують страхування танкерів з російською сирою нафтою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

За словами офіційних осіб і дипломатів, ЄС схвалив більш жорсткі санкції, ніж передбачалося. Зокрема, крім часткового ембарго на імпорт буде заборонено страхування суден, які перевозять сиру нафту з Росії.

Видання пише, що таким чином Захід прагне позбавити Москву нафтових грошей, необхідних їй для фінансування війни проти України.

Заборона на страхування буде поширюватися на танкери, що перевозять російську нафту в будь-яку точку світу. Ці санкції можуть підірвати зусилля Росії з продажу своєї нафти в Азії.

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