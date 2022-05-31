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Санкції Євросоюза заблокують страхування танкерів з російською нафтою, - WSJ

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Санкції Євросоюза заблокують страхування танкерів з російською нафтою, - WSJ
Санкції Євросоюзу проти Росії, які були погоджені в шостому пакеті, заблокують страхування танкерів з російською сирою нафтою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

За словами офіційних осіб і дипломатів, ЄС схвалив більш жорсткі санкції, ніж передбачалося. Зокрема, крім часткового ембарго на імпорт буде заборонено страхування суден, які перевозять сиру нафту з Росії.

Видання пише, що таким чином Захід прагне позбавити Москву нафтових грошей, необхідних їй для фінансування війни проти України.

Заборона на страхування буде поширюватися на танкери, що перевозять російську нафту в будь-яку точку світу. Ці санкції можуть підірвати зусилля Росії з продажу своєї нафти в Азії.

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Топ коментарі

  • svetozar
    США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

    28 мая в 15:18

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    США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

    Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.

    Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

    По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.

    Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.

    Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.

    Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.

    Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.

    Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.

    Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.

    Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.

    К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.



    Отдел мониторинга
    Кавказ-Центр
  • Maxim Ak-Murza
    БОльшая часть русской нефти перевозится как раз по морю, танкерами. Так шо тот "комар" - размером со слона.
  • Юлія Шевченко e839ec7d
    Ну, хоть так
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