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Лідери країн ЄС засудили Росію за провокування глобальної продовольчої кризи

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Лідери країн ЄС засудили Росію за провокування глобальної продовольчої кризи
Лідери країн Європейського Союзу засудили Росію за провокування глобальної продовольчої небезпеки та закликали кремль негайно припинити блокаду транспортних шляхів України, що не дозволяє вивезти українське зерно на світові ринки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у висновках спеціального саміту ЄС, оприлюднених на сайті Європейської ради.

"Європейська рада рішуче засуджує знищення та протизаконну експропріацію Росією сільськогосподарської продукції України. Агресивна війна Росії проти України має прямий ефект на глобальну продовольчу безпеку та доступність продуктів харчування. Європейська рада закликає Росію зупинити свої атаки на транспортну інфраструктуру в Україні, зняти блокаду українських портів у Чорному морі і дозволити експорт продуктів харчування, зокрема, з порту Одеси", - сказано в документі.

Як зазначається, Європейський Союз здійснює активні заходи для полегшення українського сільськогосподарського експорту та для підтримки агропромислового комплексу України у сезоні 2022 року. У цьому контексті Європейська рада закликала національні уряди країн ЄС прискорити роботу над створенням так званих "зелених коридорів", що були запропоновані Європейською комісією, та сприяти експорту продовольства з України з використанням різних транспортних шляхів та європейських портів.

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Європейська рада підтримала міжнародні зусилля з вирішення поточної продовольчої кризи, зокрема, ініціативи в рамках ООН та G7, спрямовані на стримування зростання цін на продукти харчування та на постачання й доступність зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

"Європейська рада… підтверджує зобов’язання підтримати глобальну торгівлю продовольчими товарами, яка має бути вільною від невиправданих торговельних бар’єрів, посилити солідарність по відношенню до найбільш вразливих країн, та збільшити стійке виробництво продуктів харчування на місцях для скорочення структурної залежності", - сказано в документі.

Європейська рада доручила Єврокомісії вивчити можливість мобілізації резервів Європейського фонду розвитку для підтримки країн-партнерів, що найбільше вражені цією кризою.

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Топ коментарі

  • ॐ Серж ॐ
    Піз###ть не мешкі ворочать...
    Як Завжди ...
    Озадачінность с Озабоченностью..
  • геннадий ива
    Радоваться надо, что зерно в стране остаётся. Посевная уже не состоялась. Только вчера по Дойче Велле (DW) передачу про наших фермеров показывали. Часть зерна осталась не засеяна, поля в минах и снарядах, основные посевные площади или под обстрелами, или оккупированы.
    Когда у нас будут проблемы с хлебом, может, есть верящие в помощь Европы?
  • Андрей Ивашкевич
    Цікава заява. Судячи по ній, головнв мета лідерів європейських країн не припинити війну і покарати агресора, а вивезти з України зерно. Схоже тільки наші довбні підраховують майбутній врожай. Орки приложать максимум зусиль щоб його спалити ще в полі або на елеваторах і в них є чим. Потрібно припинити продаж зернових, якщо країни НАТО не закриють небо над Україною. Також врожай потрібно буде охороняти від паліїв-колаборантів, бо цього гівна з сірниками ще немало. У тероборони буде багато роботи і для ефективної охорони потрібно багато палива для авто. Уряду є над чим працювати щоб восени ми не почули традиційне " ******** ".
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