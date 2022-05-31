Україна за три місяці отримала від союзників 7 млрд доларів, — Шмигаль

За більш ніж три місяці фінансова підтримка союзників України склала 7 млрд доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 31 травня, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня ми працюємо і ведемо перемовини, аби допомога збільшувалася. Наприклад, сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від Уряду Канади на суму майже 800 млн доларів. Раніше наші канадські друзі вже надали підтримку на майже 400 млн доларів, і ми вдячні за ці дуже важливі для України кошти", — зазначив Шмигаль.

Як підкреслив прем’єр-міністр, уряд продовжує розвивати спільні проекти і з європейськими партнерами. Так, Кабмін затвердив проект Угоди з Європейським Союзом, який передбачає виділення Україні 330 млн євро.

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Шмигаль також подякував європейським партнерам за погодження 6-го пакету санкцій проти РФ, який включає часткове ембарго на нафту. Як зауважив прем’єр, кремлівський режим може втратити від 10 до 25 млрд доларів від цього рішення, і це додатково позбавить його можливості фінансувати війну проти України.