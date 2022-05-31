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Україна за три місяці отримала від союзників 7 млрд доларів, — Шмигаль

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Україна за три місяці отримала від союзників 7 млрд доларів, — Шмигаль
За більш ніж три місяці фінансова підтримка союзників України склала 7 млрд доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 31 травня, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня ми працюємо і ведемо перемовини, аби допомога збільшувалася. Наприклад, сьогодні затвердимо умови залучення фінансової підтримки від Уряду Канади на суму майже 800 млн доларів. Раніше наші канадські друзі вже надали підтримку на майже 400 млн доларів, і ми вдячні за ці дуже важливі для України кошти", — зазначив Шмигаль.

Як підкреслив прем’єр-міністр, уряд продовжує розвивати спільні проекти і з європейськими партнерами. Так, Кабмін затвердив проект Угоди з Європейським Союзом, який передбачає виділення Україні 330 млн євро.

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Шмигаль також подякував європейським партнерам за погодження 6-го пакету санкцій проти РФ, який включає часткове ембарго на нафту. Як зауважив прем’єр, кремлівський режим може втратити від 10 до 25 млрд доларів від цього рішення, і це додатково позбавить його можливості фінансувати війну проти України.

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Топ коментарі

  • Bodalux
    Зелені курви переконаний, що крадуть по чорному, бо якось барахлитися без "великого крадівництва" треба. Масштаби просто фантастичні, дивись нижче.

    Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.

    Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!

    Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.

    Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.
    Там і відео.
    https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
  • Alexander Savely
    хорошо нашим правителям - народ сам по себе, уряд сам по себе. каски, броники, тепловизоры, прицелы, авто, дроны, планшеты - все таскают волонтеры.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Какая доля?Шмыгаль заявил,что в этом месяце нужно еще 5 ярдов.Союзники не успевают посылать деньги-их на лету разворовывают.Им проще послать Шмыгаля,чем деньги.Вангую,что скоро так и будет.
    В итоге Шмыгаль прикажет Гетьманцеву щипать народ гусей и пох на то что они кричат.
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