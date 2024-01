Єврокомісар з питань юстиції Рейндерс зустрівся з Венедіктовою щодо воєнних злочинів РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Twitter.

"Хороша зустріч із генпрокуроркою України Іриною Венедіктовою, щоб обмінятися інформацією про зусилля ЄС щодо посилення застосування обмежувальних заходів та конфіскації активів. Ми обговорили підтримку ЄС та координацію зусиль для розслідування воєнних злочинів", - повідомив єврокомісар.

Good meeting with 🇺🇦 Prosecutor General @VenediktovaIV to exchange on the EU efforts to step up the enforcement of 🇪🇺 restrictive measures and confiscations of assets. We discussed EU support/coordination to investigate war crimes. pic.twitter.com/vNYi4TjgvP