Рашисти з мінометів обстріляли два населених пункти на Сумщині, - ОК "Північ"

Окупанти ввечері 31 травня обстріляли з території РФ прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 17:15 до 18:15 спостерігачі зафіксували 16 вибухів (приходи) на території України (по околицям н.п. Середина Буда та н.п. Прогрес). Вогонь вівся попередньо з міномету (калібр 80 мм та 120 мм)", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу ЗСУ та техніки не має.

Інформація, щодо загиблих, поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

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