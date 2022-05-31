З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 29 одиниць техніки окупантів, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 31 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога. На 4 локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд.

В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 2 танка; 13 артилерійських систем; 8 бойових броньованих машин; 6 ворожих автомобілів.

Також дивіться: Бійці 54-ї ОМБр знищили танк рашистів. ВIДЕО