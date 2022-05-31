У Словаччині створять Український культурний центр

Олена Зеленська зустрілась із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Вони обговорили створення у Словаччині Українського культурного центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленська написала у Фейсбуці.

"Перша жінка – президентка Словаччини, наймолодша лідерка в історії країни, екоактивістка та борчиня за права людей. Ось та, хто нині разом з усією Словаччиною опікується українськими вимушеними переселенцями в цій країні. Рада була поспілкуватися з пані Зузаною Чапутовою. Обговорили створення в цій країні Українського культурного центру – другого після такого закладу в Литві. Це буде місце для зустрічей українців, де вони зможуть отримати інформацію та допомогу, місце для культурних та освітніх заходів. Мами навіть зможуть залишити тут на кілька годин своїх дітей або попрацювати за комп’ютером", - написала Зеленська.

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Вона подякувала Словаччині за створення тимчасових екзаменаційних центрів для українських абітурієнтів.

"Це дуже важливо для нас, бо освіта не повинна припинятися. Для України це така ж стратегічна сфера, як і медицина", - додала перша леді.

Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова 31 травня перебуває з візитом в Україні.