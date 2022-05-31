У Києві відкриється офіс Міжнародного кримінального суду, - прокурор Хан

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду має намір відкрити представництво в Україні для розслідування воєнних злочинів росії.

Про це прокурор МКС Карім Хан сказав під час пресконференції у Гаазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо їздити туди-сюди при розслідуванні ситуацій по всьому світу. Це стосується як Судану, так і України. У наступні декілька тижнів ми працюватимемо над відкриттям офісу у Києві", - сказав Хан.

Хан також зазначив, що було налагоджено гарну співпрацю з генеральним прокурором України.

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Крім того, прокурор МКС наголосив, що в розслідуванні треба використовувати технології, штучний інтелект, усе можливе для того, щоб були беззаперечні докази.

Президент Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Євроюсту) Ладіслав Хамрана зазначив, що паралельно шість країн, які входять до спільної слідчої групи, ведуть власні розслідування воєнних злочинів рф в Україні. Крім того, низка організацій збирають інформацію. Тож війна в Україні фактично може стати найзадокументованішою в історії людства, сказав Хамрана.

За його словами, Євроюст координуватиме збір доказів та розслідування воєнних злочинів в Україні.

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