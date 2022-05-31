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Росія призупиняє постачання газу в Данію

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Росія призупиняє постачання газу в Данію
Російський монополіст Газпром оголосив про призупинення з 1 червня постачання газу данській компанії Orsted, які відмовилася від оплати в рублях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в заяві Газпрому.

"Данська компанія "Ерстед" (Orsted Salg & Service A/S) повідомила ТОВ "Газпром експорт", що не має наміру здійснювати платежі за газ, що поставляється, в рублях відповідно до Указу президента РФ №172 від 31.03.2022 р. і згідно зі схемою, запропонованою "Газпром експортом", - сказано в повідомленні.

Термін оплати за постачання газу у квітні, передбачений контрактом, як сказано в заяві компанії, завершується 31 травня. 

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"У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив "Ерстед" про призупинення постачання газу з 1 червня 2022 року і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого згаданим вище Указом", - наголосили у Газпромі.

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Топ коментарі

  • rofs
    Знакомое лицо

  • Alex Nemo fc4c1b53
    Мстят за их помощь нам! зверомордое кацапье в бессильной злобе щелкает гнилыми зубами. Датчане замену то найдут, но парашу на рынок никогда больше не пустят. "Отака .уйня малята."
  • Салаутдин
    "Польты из него станем шить. На рабочий кредит. " (с)
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