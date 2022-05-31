Поліція Миколаєва затримала підозрювану в колабораціонізмі

У Миколаєві поліцейські оголосили про підозру за колабораційну діяльність ще одній шанувальниці "русского мира".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Як повідомили в поліції, жінка розповсюджувала в соціальній мережі публічні заклики до підтримки рішень та дій РФ.

Викрили мешканку Миколаєва у протиправній діяльності оперативники відділу протидії кіберзлочинам разом зі співробітниками Миколаївського райуправління поліції.

Дізнавачі Миколаївського райуправління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

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