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ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти, - WSJ

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ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти, - WSJ
За даними WSJ, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) може виключити Росію з угоди щодо видобутку. Оскільки європейське ембарго підірве її здатність видобувати більше нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання пише, що деякі члени ОПЕК вивчають ідею припинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. Це означає, що російську нафту на світовому ринку можуть замістити Саудівська Аравія, ОАЕ та інші виробники.

Росія є одним з трьох найбільших виробників нафти в світі, минулого року вона домовилася з ОПЕК та ще дев'ятьма країнами про щомісячне збільшення обсягів видобутку. Але через європейське ембарго видобуток в РФ впаде приблизно на 8% в цьому році.

За словами делегатів, досі немає офіційного заклику в ОПЕК видобувати більше нафти, щоб компенсувати потенційний дефіцит. Але деякі країни Перської затоки вже планують збільшити видобуток в найближчі кілька місяців.

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Топ коментарі

  • НБ
    Якщо хтось думає що саудити забули про вислів лаврова стосовно себе ("дебіли, *****") той сильно помиляється... Венесуельці теж вже зовсім не в захваті від ізоляції в обмін на володіння кацапською відсталою зброєю і втратою всього свого золотого запасу (кацапи віджали за зброю). А ще іранці готові вийти на ринок зі своєю нафтою. Нафти в світі хоть залийся і лише ***** про це забув. То хто ж йому лікар? Світ радісно викине кацапів з нафтового ринку паралельно переходячи на відновлювальні джерела енергії.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Учитывая, что ОПЕК - это картель, тут получается что-то вроде "выгнали из публичного дома за распутство".
  • Dima30
    Саме тому морда коня-лавров вирушив до Саудівської Аравії з особливою місією де завтра 1 червня відбудеться його зустріч з міністрами закордонних справ Ради співробітництва арабських держав Перської затоки: Саудівської Аравії, Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Оману та Катару.
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