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США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Томас-Грінфілд

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США поставлять Україні зброю лише для захисту у своїх кордонах, - постпред при ООН Томас-Грінфілд
Сполучені Штати Америки (США) будуть поставляти зброю Україні лише для захисту в рамках своїх кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера NYT Фарназ Фассіхі.

Повідомляється, що постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд виключила поставки озброєнь для наступу на Росію.

"Ми не поставляємо ніякої зброї, яка дозволить українцям атакувати Росію з України. Вашингтон буде поставляти Україні зброю тільки для захисту всередині її кордонів, і США не стануть стороною в цій війні", - цитує репортер заяву Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писало, що адміністрація президента Джо Байдена має намір передати Україні керовану реактивну систему залпового вогню HiMARS з ракетами дальністю близько 65 кілометрів.

Також читайте: США розглядають передачу України РСЗВ без далекобійних ракет, - The Washington Post

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Топ коментарі

  • Баритон Саша
    Так Крим І донбас, це ж наша територія?
  • wittmann1980
    Какой то сюрреализм, ограничивать в инструментах облроняющуюся сторону, которая из за таких и подобных решений каждый день платит жизнями своих гражданских и вренных.
  • Dima30
    Треба розуміти ,що росія піди звідти тільки якщо ми їх виб'ємо зброєю!
    Ніяка дипломатія не дозволить нам повернути свої території.І якщо для досягнення стратегічних цілей потрібно буде бити по любій території рф ,то це необхідно робити.
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