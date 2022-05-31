Нова оборонна допомога Україні від США буде оголошена найближчими днями, - Держдепартамент

Адміністрація США впродовж "ближчих днів" здійснить усі необхідні кроки щодо оголошення й відправлення нових видів озброєнь в Україну в межах масштабного пакета підтримки, ухваленого Конгресом і затвердженого президентом США.

Це підтвердив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні надалі посилювати здатність України захищатися в умовах жорстокої агресії кремля, і ми матимемо (про що заявити – ред.) більше в цьому плані вже ближчими днями", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства.

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Він не став уточнювати вміст нової допомоги, а також конкретні дати ухвалення й початку поставок в Україну. Водночас Прайс нагадав, що завдяки двопартійній підтримці Конгресу США адміністрація має у своєму розпорядженні близько $40 мільярдів, велика частина з яких "призначена для оборонної підтримки наших українських партнерів".

За його словами, від початку масштабної збройної агресії РФ США надали Україні близько $3,8 мільярда саме оборонної підтримки, й новий пакет, за його словами, набагато збільшує ці можливості. Представник Держдепартаменту підкреслив, що українці борються із силами, які їх переважають, і вони матимуть все, що необхідно для ефективної оборони в умовах російської агресії.

Прайс також прокоментував останню заяву президента Байдена, що його адміністрація не планує постачати Україні ракети великої дальності для потенційного ураження території Росії.

"Ми продовжуємо розглядати (надання Україні. – Ред.) цілого переліку систем, які матимуть потенціал ефективного застосування на полі бою нашими українськими партнерами. Але те, на чому наголосив президент, що ми не надсилатимемо ракети великої дальності для їх використання поза полем бою в Україні", - зазначив Прайс.

Він підкреслив, що кожний елемент оборонної підтримки України з боку США розрахований на досягнення конкретних цілей, а саме посилення здатності українців обороняти власну територію.

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Представник Держдепу також повідомив, що зі зміною динаміки протистояння в Україні США також змінюють конкретні види допомоги для України.