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Нова оборонна допомога Україні від США буде оголошена найближчими днями, - Держдепартамент

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Нова оборонна допомога Україні від США буде оголошена найближчими днями, - Держдепартамент
Адміністрація США впродовж "ближчих днів" здійснить усі необхідні кроки щодо оголошення й відправлення нових видів озброєнь в Україну в межах масштабного пакета підтримки, ухваленого Конгресом і затвердженого президентом США.

Це підтвердив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні надалі посилювати здатність України захищатися в умовах жорстокої агресії кремля, і ми матимемо (про що заявити – ред.) більше в цьому плані вже ближчими днями", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства.

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Він не став уточнювати вміст нової допомоги, а також конкретні дати ухвалення й початку поставок в Україну. Водночас Прайс нагадав, що завдяки двопартійній підтримці Конгресу США адміністрація має у своєму розпорядженні близько $40 мільярдів, велика частина з яких "призначена для оборонної підтримки наших українських партнерів".

За його словами, від початку масштабної збройної агресії РФ США надали Україні близько $3,8 мільярда саме оборонної підтримки, й новий пакет, за його словами, набагато збільшує ці можливості. Представник Держдепартаменту підкреслив, що українці борються із силами, які їх переважають, і вони матимуть все, що необхідно для ефективної оборони в умовах російської агресії.

Прайс також прокоментував останню заяву президента Байдена, що його адміністрація не планує постачати Україні ракети великої дальності для потенційного ураження території Росії.

"Ми продовжуємо розглядати (надання Україні. – Ред.) цілого переліку систем, які матимуть потенціал ефективного застосування на полі бою нашими українськими партнерами. Але те, на чому наголосив президент, що ми не надсилатимемо ракети великої дальності для їх використання поза полем бою в Україні", - зазначив Прайс.

Він підкреслив, що кожний елемент оборонної підтримки України з боку США розрахований на досягнення конкретних цілей, а саме посилення здатності українців обороняти власну територію.

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Представник Держдепу також повідомив, що зі зміною динаміки протистояння в Україні США також змінюють конкретні види допомоги для України.

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Топ коментарі

  • Urs
    С нетерпением ожидаю прибытия ролкера USNS Soderman. Очень надеюсь, что туда впихнули помимо разного-всякого военного скарба еще и первые сотни три М119 с первым полумиллионом снарядов к ним. А то уже как-то ********** мелькание кустарных гантраков с АЗП-57, которые еще помнят, как генерал Гречко командовал Киевским военным округом, и пушек Д-44 мохнатых хрущевских времен.

    По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. Да и она достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.

    Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже летом, то жизнь в приграничной полосе шириной 5+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
  • Randall Flag da70119e
    Полудурки... Афган просрали, а теперь и тут то же самое хотят устроить. Из этих 40 миллиардов бОльшая часть расходы не на вооружение, а экономическую помощь. И потратить эти деньги нужно в течение ближайших пяти месяцев. С такой "помощью" мы первые поставки увидим когда орки на Киев опять пойдут...
  • Paul Foxen
    які 5 км, нам в Харків прилітає навіть в центр міста... гніди навіть з своєї території дістають смерчами і ураганами
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