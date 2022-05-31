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Більша частина Сєверодонецька контролюється росіянами, майже 100% інфраструктури міста зруйновано, - Гайдай

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Більша частина Сєверодонецька контролюється росіянами, майже 100% інфраструктури міста зруйновано, - Гайдай
90% житлового фонду Сєверодонецька пошкоджено, з них 60% відновленню не підлягає.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Вечірнє зведення 31 травня:

- Більша частина Сєверодонецька контролюється росіянами. Місто не оточене, і передумов для цього немає.

- Обласний центр наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає.

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Через обстріли гуманітарні вантажі до Сєверодонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей", - розповів Гайдай.

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Топ коментарі

  • НБ
    Чомусь згадався виступ Кушнарьова в Сєвєродонєцку часів Помаранчевої революції: "Здесь нє будєт кієвской власті, здесь будєт наша власть"... Ну от дочекались. Кушнарьов в першому ряду на концерті Кобзона разом з Кернесом і Жиріком аплодують а з казана лише хлюп та хлюп - то Кравчук між бульбашками смоли шастає...
  • Autorare Autorare
    Вірю в ЗСУ , якщо так , тоді так потребує обстановка
  • Панас Стець
    кацапи вже квартирки собі там приглядають? ну-ну.... даже зруйноване місто буде комфортніше їх мухосранських уралів, коміків, сибірі....
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