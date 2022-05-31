Обговорили перспективи постачання зброї, - Резніков провів бесіду з Остіном
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Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову із своїм американським колегою Ллойдом Остіном
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері Резнікова.
У повідомленні зазначається: "Відбувся важливий і дуже корисний телефонний дзвінок з нашим 🇺🇸 другом і партнером міністром оборонм США ллойдом Остіним. Ми обговорили перспективи постачання зброї та посилення обороноздатності української армії.
Сподіваюся найближчим часом посилити наш діалог в рамках Контактної групи з питань оборони України".