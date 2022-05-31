Українські воїни залишаються господарями фронтової ситуації, є певні успіхи на Харківщині та Херсонщині, - Зеленський
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення 31 травня.
"Ситуація на донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, у тому числі сліпе авіабомбардування, - це просто божевілля", - сказав він.
"На херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове", - зазначив він.
За словами президента, "у цій широкій картині треба бачити, що наші захисники та захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості".
"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя. Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які дійсно можуть прискорити перемогу України", - заявив Зеленський.