Українські воїни залишаються господарями фронтової ситуації, є певні успіхи на Харківщині та Херсонщині, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія залишається господарем фронтової ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення 31 травня.

"Ситуація на донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, у тому числі сліпе авіабомбардування, - це просто божевілля", - сказав він.

"На херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове", - зазначив він.

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За словами президента, "у цій широкій картині треба бачити, що наші захисники та захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості".

"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя. Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які дійсно можуть прискорити перемогу України", - заявив Зеленський.

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