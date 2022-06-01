Російські окупанти вже понад добу "глушать" мобільний зв'язок та інтернет у Мелітополі, - мер Федоров

У тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі понад добу не працює мобільний зв'язок та інтернет.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупанти вже понад добу як "обрубали" мобільний зв'язок, інтернет у Мелітополі, тим самим ізолювали жителів. Зробили вони це спеціально. Причин кілька: перша - відучора спостерігається пожвавлення пересування техніки і вони відключили зв'язок, щоб нашим спецслужбам було складніше відстежувати; друге - заблокувати жителів окупованих територій, щоб вони не могли отримувати правдиву інформацію", - сказав мер.

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Федоров також додав, що в місті продаються сім-картки невідомих російських операторів. За його словами, стежити за об'єктивною інформацією люди можуть з українських та іноземних ЗМІ, офіційних Телеграм-каналів та використовувати VPN.